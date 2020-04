Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Vier Diebstähle

Suhl (ots)

Mehrere Diebstähle wurden am Mittwoch bei der Polizei in Suhl angezeigt. Gegen 15.00 Uhr entwendeten zwei ausländische Frauen Kosmetikartikel, Alkohol und Lebensmittel im Gesamtwert von etwa 145 Euro aus einem Einkaufsmarkt in der Hufelandstraße in Suhl. Gegen 15.45 Uhr stellten Angestellte eines Lebensmittelmarktes in der Würzburger Straße in Suhl zwei ausländische Männer fest, die Lebensmittel im Wert von rund 34 Euro beim Verlassen des Kassenbereiches nicht bezahlten. Im selben Geschäft steckten gegen 18.00 Uhr ebenfalls zwei Ausländer Waren im Gesamtwert von ca. 100 Euro in ihre Rucksäcke. 18.30 Uhr beobachtete ein Zeuge zwei ausländische Männer, die Lebensmittel in ihre Taschen steckten und damit aus dem Supermarkt in der Straße "Senfte" in Suhl rannten. Polizisten schnappten die beiden Männer, die das Diebesgut einstecken hatten. Die Diebe erhielten alle eine Anzeige.

