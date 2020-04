Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Versuchter Einbruch in Baude

Floh-Seligenthal (ots)

Unbekannte Täter versuchten in der Zeit von Montagnachmittag bis Dienstag, 13.00 Uhr, in die Bergseebaude Ebertswiese in Floh-Seligenthal einzubrechen. Allerdings scheiterten sie an den Sicherungsmaßnahmen, die zum Schutz vor Einbrechern angebracht wurden. Der oder die Täter machten sich anschließend an einem Geräteschuppen zu schaffen, drückten dort aber lediglich die Tür ein und entwendeten nichts. Beim Verlassen des Tatortes nahmen sie eine im Außenbereich angebrachte Kamera und einen Schweinwerfer mit Bewegungsmelder mit. Ein Schaden von ca. 100 Euro entstand.

