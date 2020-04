Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Mopedfahrer angefahren

Tiefenort (ots)

Dienstagnachmittag befuhr ein 42-jähriger PKW-Fahrer die Straße "Am Landwehrgraben" in Tiefenort in Richtung "Zum Weißen Stein". Er wollte nach links abbiegen und übersah dabei den entgegenkommenden 16-jährigen Mopedfahrer. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der Zweiradfahrer stürzte und sich leicht verletzte. Das Moped wahr nicht mehr fahrbereit.

