Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Ladendieb

Suhl (ots)

Ein 23-jähriger Mann begab sich Dienstagabend in einen Lebensmittelmarkt in der Würzburger Straße in Suhl und steckte sich Lebensmittel im Wert von 78 Euro in seinen Rucksack. Anschließend wollte er das Geschäft verlassen, ohne die Waren zu bezahlen. Er wurde jedoch durch eine Angestellte an der Flucht gehindert. Die hinzugerufenen Polizisten nahmen die Diebstahlsanzeige auf.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Pressestelle

Julia Kohl

Telefon: 03681 32 1503

E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell