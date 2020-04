Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Tragischer Unfallausgang

Untermaßfeld (ots)

Dienstagmittag (07.04.2020) wollte ein 85-jähriger Opel-Fahrer aus der Straße "Hopfengarten" in Untermaßfeld nach links auf die Landstraße nach Meiningen abbiegen. Dabei missachtete der Mann jedoch die Vorfahrt eines 49-jährigen Skoda-Fahrers. Es kam zum folgenschweren Zusammenstoß. Beide Autos drehten sich um 90 Grad und blieben entgegengesetzt der eigentlichen Fahrtrichtungen stehen. Die beiden Fahrer verletzten sich schwer und kamen in umliegende Krankenhäuser. Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. Die 77-jährige Beifahrerin im Opel überlebte den Unfall jedoch nicht, sie verstarb auf dem Weg ins Krankenhaus. Ein Gutachter wurde zur Rekonstruktion des Unfallgeschehens eingeschalten und auch die in der Presse gesuchte Zeugin, die als erstes am Unfallort war, meldete sich bei der Polizei. Sie konnte entscheidende Hinweise geben. Ein Sachschaden von mindestens 35.000 Euro entstand.

