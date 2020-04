Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Kerze entzündete Tischdecke

Bad Salzungen (ots)

Die Rettungsleitstelle meldete am Dienstag gegen 0.30 Uhr Alarm eines Brandmelders in der Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Dr.-Salvador-Allende-Straße in Bad Salzungen. Bei Eintreffen der Feuerwehr war die Wohnung verraucht, da eine Kerze die Tischdecke auf dem Wohnzimmertisch entzündete. Die Wohnungsinhaberin war kurz vorher eingeschlafen, bemerkte aber den Brand und löschte diesen. Vorsorglich kam die 49-Jährige mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus.

