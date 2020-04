Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Erschrocken und gebremst

Eisfeld (ots)

Eine 33-Jährige fuhr Montagnachmittag mit ihrem PKW über die Bundesstraße zwischen Eisfeld und Harras. Nach ihren Angaben betätigte sie aus Versehen die Freisprechanlage am Lenkrad, wobei sie so sehr erschrak, dass sie eine Gefahrenbremsung einleitete. Eine 48-jährige Fahrzeug-Führerin konnte daraufhin nicht rechtzeitig bremsen und fuhr mit ihrem PKW hinten auf. Dabei verletzte sie sich leicht und begab sich eigenständig in ärztliche Behandlung. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

