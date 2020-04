Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Alkoholisiert und ohne Fahrerlaubnis gefahren

Eisfeld (ots)

Während der Streifenfahrt kontrollierten Polizisten am Dienstag gegen 3.00 Uhr einen Fahrzeug-Führer in der Schleusinger Straße in Eisfeld, dessen Auto mehrere Unfallspuren aufwies. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab bei dem Fahrer einen Wert von 2,26 Promille. Er räumte ein, keine Fahrerlaubnis zu besitzen und einen Unfall im Industriegebiet gehabt zu haben. Im Klinikum erfolgte eine Blutentnahme und er wurde angezeigt. Recherchen ergaben, dass der Mann am 29.03.2020 den Unfall unter Alkohol verursachte, der ursächlich für die Schäden am Fahrzeug sowie für den Verlust der Fahrerlaubnis war.

