Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Motorrad-Fahrer schwerverletzt

Schleusingerneundorf (ots)

Montagnachmittag war ein 56-Jähriger mit seinem Motorrad auf der Landstraße zwischen Schleusingerneundorf und Schmiedefeld am Rennsteig unterwegs, als er vermutlich aufgrund unangepasster Geschwindigkeit in einer Linkskurve von der Fahrbahn abkam. Der Fahrer verlor die Kontrolle über seine Maschine und stürzte, nachdem er einen Leitpfosten streifte. Er blieb schwerverletzt am Straßenrand liegen. Das Motorrad rollte noch etwa 100 Meter weiter und stieß auf der Gegenfahrbahn gegen die Leitplanke. Der Fahrer kam mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus.

