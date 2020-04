Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Autoaufbrecher

Meiningen (ots)

Unbekannte Täter machten sich in der Zeit von Sonntagabend bis Montagmorgen (06.04.2020) an mehreren Fahrzeugen in der Klostergasse, in der Robert-Koch-Straße und in der Straße "Am Weidig" in Meiningen zu schaffen. In allen Fällen warfen sie eine der hinteren Seitenscheiben ein und durchwühlten anschließend die Fahrzeuge nach wertvollen Gegenständen. Wie viele Fahrzeuge insgesamt angegriffen wurden muss noch ermittelt werden. Personen, denen ebenfalls ein derartiger Schaden entstanden ist, melden sich bitte bei der Meininger Polizei unter der Telefonnummer 03693 591-0. Ebenso werden Zeugen, die Hinweise zum Täter geben können, gebeten, sich telefonisch in der Meininger Dienststelle zu melden.

