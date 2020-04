Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Angeeckt und abgehauen

Meiningen (ots)

Ein 79-jähriger PKW-Fahrer parkte Sonntagmittag rückwärts aus einer Parklücke auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Landsberger Straße in Meiningen aus. Dabei stieß er an die Stoßstange eines geparkten Toyota. Der Unfallverursacher setzte nach dem Anstoß seine Fahrt unerlaubt fort. Ein Zeuge beobachtete den Vorfall und meldete diesen samt Kennzeichen des Verursachers der Polizei. Der 79-Jährige muss sich nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort verantworten.

