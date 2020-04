Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Wohnhausbrand

Trusetal (ots)

Aus bislang unbekannter Ursache brannte am Sonntagmorgen ein freistehendes Einfamilienhaus in der Straße "Alt Herges" in Trusteal. Glücklicherweise wurde der im Haus schlafende 33-jährige Bewohner durch seinen Vater rechtzeitig geweckt und aus dem brennenden Haus gerettet. Der Bewohner kam mit einer Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus. Wie es zum Feuer im Obergeschoss des Hauses kam ermittelt die Kriminalpolizei am morgigen Dienstag. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass ein technischer Defekt vorlag. Ein Schaden von ca. 80.000 Euro entstand. Aktuell ist das Haus nicht mehr bewohnbar.

