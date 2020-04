Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Anzeigen wegen Diebstahls und Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz

Schmalkalden (ots)

Im Rahmen einer Personenkontrolle wurden am 03.04.2020 gegen 19:00 Uhr in Schmalkalden in der Kasseler Straße zwei Jugendliche angehalten. Bei der anschließenden Durchsuchung wurde bei einem der 17jährigen aus Schmalkalden eine geringe Menge Cannabis festgestellt. Außerdem befanden sich in seinem Rucksack ein Brecheisen und verschiedene Utensilien zum Sprayen. Auf Nachfrage gaben sie an, in das nahegelegene Gebäude einer leerstehenden Großbäckerei eingedrungen zu sein und dort Graffiti gesprüht zu haben. Das vorgefundene Brecheisen nahmen sie mit. Bei einer Begehung des Gebäudes bestätigten sich die Angaben der Jugendlichen. Die Betäubungsmittel sowie die Sprayer-Utensilien und das Brecheisen wurden sichergestellt und entsprechende Anzeigen wegen Einbruchsdiebstahls und Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz erstattet. Im Anschluss wurden beide Jugendliche einem Erziehungsberechtigten übergeben.

