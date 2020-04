Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Garage aufgebrochen, Moped entwendet

Krayenberggemeinde (ots)

Im Zeitraum vom 27.03.2020 zum 04.04.2020 entwendeten ein oder mehrere unbekannte Täter ein Moped des Typs S51 aus einer Garage im Lengsfelder Weg in Merkers. Das Fahrzeug selbst war nicht fahrbereit, da der zugehörige Tank nicht eingebaut war. Dementsprechend wurde das Moped auf andere Art und Weise abtransportiert, gegebenenfalls wurde es auch geschoben. Mögliche Zeugen werden in diesem Zusammenhang gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Bad Salzungen unter 03695/5510 in Verbindung zu setzen.

Polizeiinspektion Bad Salzungen

