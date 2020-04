Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Jagdhütte aufgebrochen

Oberhof (ots)

In der Zeit vom 28.03.2020 bis 04.04.2020 hebelten unbekannte Täter die Tür einer Jagdhütte in Oberhof am Lerchenkopf auf. Nach gegenwärtigen Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Es entstand ein Sachschaden von ca. 300 Euro. Zeugen und weitere Geschädigte, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Suhl unter der Telefonnummer 03681 369 224 zu melden.

