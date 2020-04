Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: 10 jähriger stürzt bei Flucht vor Hund

Suhl (ots)

Am 03.04.2020 gegen 11:50 Uhr wurde in Suhl, Würzburger Straße, Höhe Stadion, ein 10 jähriger Junge von einem freilaufenden Hund verfolgt. Bei der Flucht vor dem Hund kam der Junge zu Fall und verletzte sich leicht. Ein dort befindlicher Passant half den Jungen bis zum Eintreffen des Hundeführers. Dieser leinte seinen Hund an und entfernte sich, ohne nach den Verletzungen des Kindes zu schauen, in unbekannte Richtung. Am Nachmittag des 04.04.2020 begegnete der Junge den Hundeführer mit Hund wieder und informierte seine Mutter. Auch hier war der Hund nicht angeleint. Entsprechende Anzeigen gegen den Hundeführer wurden gefertigt. Der oben genannte Passant und weitere Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Suhl unter der Telefonnummer 03681 369 224 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Inspektionsdienst Suhl

Telefon: 03681 369 0

E-Mail: id.sf.id.suhl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell