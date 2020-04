LPI-SHL: Pressemeldungen PI Hildburghausen für den Zeitraum 03.04.20 - 05.03.20

Landespolizeiinspektion Suhl

In den frühen Morgenstunden des 05.04.20 löste ein Brandmelder in einem Mehrfamilienhaus in Eisfeld, Theordor-Körner-Straße aus. Die Feuerwehr fuhr zur Einsatzadresse und stellte in einer Wohnung, auf dem Herd eine angeschmorte Kunststoffdose fest. Die Wohnungen des Eingangs wurden gelüftet und konnten alle wieder durch den Wohnungsinhaber betreten und bewohnt werden. Ein Sachschaden ist nicht entstanden.

Am Abend des 04.04.20 wurde eine männliche Person auf einem E-Scooter in der Unteren Allee in Hildburghausen festgestellt. Der 22-Jährige führte den E-Scooter ohne gültigen Versicherungsschutz. Ein durchgeführter Drogentest reagierte positiv. Des Weiteren lag gegen den 22-Jährigen noch ein Haftbefehl vor. Eine Blutentnahme wurde veranlasst und der 21-Jährige wurde festgenommen.

Am Abend des 04.04.20 führte eine defekte Mikrowelle zu einer Brandmelderauslösung in einem Unternehmen in Hildburghausen. Die Feuerwehr Hildburghausen rückte aus. Offenes Feuer konnte nicht festgestellt werden. Eine Gefahr für Personen bestand nicht. Ein Sachschaden ist ebenfalls nicht eingetreten.

In den schwierigen Zeiten der Corona-Krise wurden am Samstag gegen 15:00 Uhr drei männliche Personen, welche alkoholisiert auf einer Parkbank in Hildburghausen saßen, auf die bestehende Allgemeinverfügung hingewiesen. Einer der Männer sah die Maßnahme nicht ein und beleidigte die eingesetzten Polizeibeamten. Auch einem ausgesprochenen Platzverweis kam er nicht nach. Aus diesem Grund wurde er in Gewahrsam genommen. Im Zuge der Gewahrsamnahme schlug er nach einer Polizeibeamtin, traf diese jedoch nicht. Der 38-jährige muss sich nun wegen Beleidigung und Widerstand verantworten. Zusätzlich darf er mit einem Bußgeld wegen dem Verstoß gegen die aktuelle Allgemeinverfügung rechnen.

Weiterhin musste am Samstag Abend in Streufdorf eine Grillfeier aufgelöst werden.

