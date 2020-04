Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Verstoß gegen Allgemeinverfügung

Geisa (ots)

Zeugen informierten Donnerstagabend die Polizei, dass sich mehrere Jugendliche in einer Gartenlaube in der Straße "An der Geis" in Geisa aufhalten und dort feiern. Die Beamten überprüften diese Mitteilung und stellten fünf Personen fest und wiesen diese auf die Allgemeinverfügung zum Kontaktverbot sowie auf die Anzeigenerstattung hin. Danach erhielt die Gruppe einen Platzverweis.

