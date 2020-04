Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Zerschlagene Scheiben

Hildburghausen (ots)

Am Donnerstag gegen 14.00 Uhr erhielt die Polizei die Mitteilung über zwei eingeschlagene Fensterscheiben an einer Lagerhalle der Deutschen Bahn in der Bahnhofstraße in Hildburghausen. Die genaue Tatzeit ist nicht bekannt. Hinweise zur Sachbeschädigung nimmt die Polizei in Hildburghausen unter der Telefonnummer 03685 778-0 entgegen.

