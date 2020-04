Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Personen nach Diebstahl namhaft gemacht - Einstellung der Personenfahndung

Bad Salzungen (ots)

Die am gestrigen Tag veröffentlichte Pressemeldung zur Personenfahndung zu dem Diebespärchen, das am 27.12.2019 einen Diebstahl in einem Einkaufscenter in der Bad Salzunger Bahnhofstraße begangen hat, kann eingestellt werden. Zeugenaussagen führten zu einem Paar osteuropäischer Herkunft. Die Ermittlungen dauern an.

