Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Gesundheitliche Probleme während der Fahrt

Brotterode (ots)

Eine Fahrzeug-Führerin war Mittwochabend mit ihrem Auto auf der Landstraße zwischen Brotterode und Trusetal unterwegs, als ihr PKW in einer Rechtskurve von der Straße abkam. Das Fahrzeug fuhr in den Straßengraben sowie in eine Böschung. An einem Stein endete die Fahrt. Die Straße musste kurzzeitig voll gesperrt werden, da die Fahrerin mit Hilfe der Feuerwerker aus ihrem Auto geborgen werden musste. Sie kam schwerverletzt ins Krankenhaus. Am PKW entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Der Unfall ereignete sich offensichtliche aufgrund gesundheitlicher Probleme bei der 57-Jährigen.

