Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Ladekran beschädigte Unterführung

Schwallungen (ots)

Mittwochnachmittag befuhr ein Mann mit einem LKW-Kipper mit Ladekran den Wirtschaftsweg zur Kompostieranlage bei Schwallungen. Der Fahrer vergaß vor Fahrtantritt den Ladekran in die Ausgangsstellung zu bringen, so dass dieser nach oben ragte und beim Einfahren in die Unterführung hängen blieb. An der Unterführung platzte Beton ab und am LKW entstand Sachschaden von etwa 10.000 Euro.

