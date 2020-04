Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Vorfahrt missachtet

Meiningen (ots)

Eine 79-Jährige missachtete Mittwochnachmittag die Vorfahrt eines PKW, als sie mit ihrem Auto die Ackerstraße an der Kreuzung zur Straße "Am Mailen" in Meiningen befuhr. Beide Fahrzeuge stießen dabei zusammen, wobei Sachschaden entstand. Verletzt hat sich niemand.

