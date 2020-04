Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Brennende Wiese

Heldburg (ots)

Am Mittwoch gegen 16.00 Uhr brannte eine Wiese mit abgelegtem Grünschnitt auf einer Fläche von rund 2000 Quadratmetern bei Heldburg in Richtung Bad Colberg. Die Feuerwehr konnte das Feuer löschen, so dass nur geringer Sachschaden entstand. Die Brandursache ist noch nicht bekannt. Die Polizei ermittelt wegen möglicher Brandstiftung.

