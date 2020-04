Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Zwei beschädigte Autos

Meiningen (ots)

Am Donnerstag gegen 5.00 Uhr ertönte die Alarmanlage eines PKW, der in der Saarbrückener Straße in Meiningen geparkt war. Der Fahrzeug-Halter schaute aus dem Fenster und stellte fest, dass die hintere Scheibe seines Autos eingeschlagen war. Im selben Moment rannten zwei Personen in Richtung Straße "Am Kirchbrunnen" davon. Während der Verfolgung warfen die beiden einen Rucksack weg, den sie zuvor aus dem Fahrzeug geklaut hatten. Eine Beschreibung zu den Tätern konnte der Fahrzeug-Halter nicht abgeben. Donnerstagmorgen erhielt die Polizei die Mitteilung über eine weitere zerschlagene Dreieckscheibe eines Opels. Dieser war im Baumschulenweg in Meiningen geparkt. Nach ersten Erkenntnissen fehlte nichts aus dem Auto. Ob hierbei die selben Täter handelten, ist unklar. Hinweise zu den beiden Sachbeschädigungen nimmt die Polizei in Meiningen unter der Telefonnummer 03693 591-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Pressestelle

Cindy Beyer

Telefon: 03681 32-1504

E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell