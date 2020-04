Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Brand einer Gartenlaube

Meiningen (ots)

Mittwochabend brannte eine seit längerer Zeit leerstehende Gartenlaube in der Kastanienallee in Meiningen. Kameraden der Feuerwehr löschten das Feuer. Zum Glück entstand nur geringer Sachschaden. Die Brandursache ist derzeit unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise zur Brandentstehung nimmt die Polizei in Meiningen unter der Telefonnummer 03693 591-0 entgegen.

