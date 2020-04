LPI-SHL: Wer kennt diese Personen?

Landespolizeiinspektion Suhl

Bad Salzungen (ots)

Bereits am 27.12.2018 befand sich ein bislang unbekanntes Paar in einem Einkaufscenter in der Bahnhofstraße in Bad Salzungen. Im Bereich eines Elektronikfachmarktes gingen beide zielgerichtet in den Bereich, in welchem Uhren und Tracker ausgestellt waren. Sie entwendete eine Fitnessuhr der Marke "Fitbit" und verließen das Geschäft anschließend unerkannt. Mit Beschluss des zuständigen Amtsgerichtes kann nun öffentlich nach dem Diebespärchen gesucht werden. Wer kennt die abgebildeten Personen und kann Hinweise geben? Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 03695 551-0 bei der Polizeiinspektion Bad Salzungen.

