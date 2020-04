LPI-SHL: Illegale Müllentsorgung

Landespolizeiinspektion Suhl

Unbekannte entsorgten am Samstag in der Zeit von 9.45 Uhr bis 12.00 Uhr insgesamt 16 gefüllte blaue Müllsäcke, einen großen mit Müll gefüllten Karton und Pflanzabfälle auf einem privaten Waldgrundstück auf dem Fichtenkopf in der Gemarkung Schwallungen. Zeugen, die Hinweise zum illegalen Müllentsorger geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen zu melden.

