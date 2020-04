Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Versuchter Handtaschenraub

Meiningen (ots)

Dienstagabend sprach ein bislang unbekannter Mann und sein ebenfalls nicht bekannter Begleiter einen 20-Jährigen in der Luisenstraße in Meiningen an und verlangte Geld von diesem. Der Mann weigerte sich, der Forderung nachzukommen und so griff einer der beiden Unbekannten nach der Umhängetasche und versuchte diese, an sich zu reißen. Der 20-Jährige wehrte sich und stieß den Täter von sich weg, der in der weiteren Folge gegen ein geparktes Fahrzeug fiel. Beschrieben werde konnte einer der Unbekannten wie folgt: - 175 Zentimeter groß, - 20 bis 25 Jahre alt, - südländisches Aussehen, - schlank, - kurze dunkle Haare, - Drei-Tage-Bart, - hellbraune Jacke und - Jeanshose. Danach flüchteten der an der Hand verletzte Mann und sein Begleiter über den Markt in unbekannte Richtung. Die Kriminalpolizeiinspektion hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen. Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 03693 591-0.

