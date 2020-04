Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Kennzeichen nicht aktuell

Merkers (ots)

Beamte der Suhler Einsatzunterstützung bemerkten Dienstagmittag einen Motorroller in der Goethestraße in Merkers, an dem ein abgelaufenes Versicherungskennzeichen angebracht war. Sie stoppten den Fahrer und fertigten gegen den 21-Jährigen eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz. Die Weiterfahrt war für ihn natürlich auch beendet.

