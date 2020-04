Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Narrenhände beschmieren Tisch und Wände

Hildburghausen (ots)

Beamte der Hildburghäuser Polizei stellten Dienstagmorgen während der Streifenfahrt Graffitischmierereien an einem Abrissgebäude gegenüber des Stellwerkes am Bahnhof in Hildburghausen fest. Die aufgesprühten Zeichen enthielten verfassungswidrigen Symbole. Wann die Tat begangen wurde ist derzeit unbekannt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03685 778-0 bei der Polizeiinspektion Hildburghausen zu melden.

