Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: E-Bike geklaut

Suhl (ots)

Unbekannte entwendeten ein E-Bike aus einem Kellerverschlag innerhalb eines Mehrfamilienhauses in der Friedrich-König-Straße in Suhl. Dies teilte der Eigentümer am Montag gegen 19.00 Uhr der Polizei mit. Die genaue Tatzeit ist nicht bekannt. Hinweise zum Diebstahl oder zum Verbleib des Rades nimmt die Polizei in Suhl unter der Telefonnummer 03681 369-224 entgegen.

