Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Tiefstehende Sonne führte zum Unfall

Bürden (ots)

Eine 23-jährige Fahrzeug-Führerin fuhr Montagmorgen mit ihrem Auto von Bürden nach Brünn. Etwa 200 Meter hinter dem Ortsausgang gelangte sie auf Grund der tiefstehenden Sonne in einer langgezogenen Linkskurve auf die Gegenfahrbahn und stieß mit einem entgegenkommenden VW zusammen. Dieser kam von der Fahrbahn ab und landete im Straßengraben. Der 44-jährige Fahrer verletzte sich leicht und musste zur Behandlung ins Krankenhaus. An den beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden, so dass diese abgeschleppt werden mussten. Die Feuerwehr kam zum Einsatz, um auslaufende Betriebsstoffe zu binden.

