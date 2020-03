Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Medienmitteilung der PI Hildburghausen für den Zeitraum vom 27.03.20 06.00 Uhr bis 29.03.20 06.00 Uhr

Suhl (ots)

Am frühen Sonntagmorgen (29.03.20) gegen 04.00 Uhr fuhr ein Pkw von Hildburghausen kommend in Schleusingen die Hildburghäuser Straße in Richtung Zentrum. In Höhe des REWE-Marktes kam der Pkw aus ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte zunächst mit der Laterne und dann mit der Hauswand des Marktes. Am Pkw und Laterne als auch an der Hauswand entstand Sachschaden. Die Trümmerteile wurden dann vom Fahrer sowie Beifahrer eingesammelt und dann setzten sie trotz starker Beschädigung am Pkw die Fahrt in Richtung Erlau fort.

Am Freitag, den 27.03.20 gegen 15.00 Uhr fuhr ein 61-jähriger Mercedesfahrer den Wirtschaftsweg zwischen Crock und dem Gewerbegebiet Grohmauer Eisfeld. In einer Rechtskurve kam er dann nach links von der Fahrbahn ab, fuhr durch die Umzäunung der dort ansässigen Firma und kam im Innenhof zum Stehen. Die zur Unfallaufnahme durchgeführte Atemalkoholkontrolle ergab einen Wert von 2,41 Promille. Die Blutentnahme wurde angeordnet, der Führerschein sichergestellt und ein Verfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung eröffnet. Der Sachschaden am Pkw sowie am Zaun wird auf ca. 6000,- Euro geschätzt.

In Themar am Apfelberg trieb am Freitag (27.03.20) gegen 17.30 Uhr ein Unbekannter sein Unwesen und beschmierte Laternenmasten mit Farbe. Ein Mitteiler erklärte, dass es sich um einen Jugendlichen gehandelt haben soll.

