Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Einbruch in Sportlerheim

Mittelschmalkalden (ots)

Am 28.03.2020 gegen 10:00 Uhr stellte ein Mitglied des FSV 06 Mittelschmalkalden fest, dass unbekannte Täter versuchten, durch Anwendung von Gewalt in das Sportlerheim des Vereins einzubrechen. Noch am Tag zuvor, gegen 10 Uhr gab es keine Beschädigungen, umso größer war der Schock, als durch den Mitteiler die enormen Schäden festgestellt wurden. Durch die Tat entstand ein Sachschaden von ca. 1000,- Euro. Wer Hinweise auf den oder die möglichen Täter geben kann, wird gebeten, sich bei der zuständigen Polizeidienststelle zu melden.

