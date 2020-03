Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Kennzeichenmissbrauch

Suhl (ots)

Ein 61-jähriger Schmiedefelder führte am 28.03.2020 gegen 19.30 Uhr in der Gothaer Straße in Suhl einen Pkw Opel, welcher nicht versichert war und an dem entstempelte Kennzeichen angebracht waren, welche ursprünglich an einen Pkw Renault gehörten.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Inspektionsdienst Suhl

Telefon: 03681 369 0

E-Mail: id.sf.id.suhl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell