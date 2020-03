Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Diebstahl von Baustelle

Schmalkalden (ots)

Unbekannte entwendeten zwischen Mittwoch, 17.00 Uhr und Donnerstag 6.45 Uhr mehrere Kanister mit Diesel, eine Werkzeugkiste, eine Kabeltrommel, einen Stampfer sowie eine Motor-Flex im Gesamtwert von etwa 5.000 Euro aus einem besonders gesicherten Werkzeug-Container auf einer Baustelle in der Kasseler Straß in Schmalkalden. Dabei entstand Sachschaden von rund 50 Euro. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Meiningen unter der Telefonnummer 03693 591-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Pressestelle

Cindy Beyer

Telefon: 03681 32-1504

E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell