Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Keine Zulasuung, aber unter Alkohol gefahren

Wasungen (ots)

Beamte stellten Donnerstagnachmittag während der Streifenfahrt ein Auto ohne Nummernschild in der Bahnhofstraße in Wasungen fest. Die Polizisten stoppten das Fahrzeug und kontrollierten den Fahrer. Dieser gab an, dass er das neu erworbene Auto aufgrund der derzeitigen Schließung der Zulassungsstelle noch nicht zulassen konnte. Die Beamten stellen außerdem Alkoholgeruch in der Atemluft des Fahrer fest. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,69 Promille, woraufhin der Mann angezeigt wurde.

