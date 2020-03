Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Alkoholisiert und unter Drogeneinfluss

Meiningen (ots)

Donnerstagabend stellten Polizisten während einer Verkehrskontrolle einen Fahrzeug-Führer in der Anton-Ulrich-Straße in Meiningen fest, der keinen Führerschein vorzeigen konnte. Durch das polizeiliche Abfragesystem wurde bekannt, dass gegen den Fahrer ein Fahrerlaubnis-Entzug vorliegt. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,41 Promille und ein Drogenvortest verlief positiv, woraufhin eine Blutentnahme im Klinikum erfolgte. Die Beamten zeigten den Mann an.

