Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Schranke beschädigt

Bad Salzungen (ots)

Unbekannte versuchten zwischen Mittwoch, 19.00 Uhr und Donnerstag, 10.00 Uhr mit einem Bolzenschneider das Vorhängeschloss an einer Absperrschranke des Werratal-Radweges im Barchfelder Weg in Bad Salzungen zu öffnen. Nachdem dies misslang, befestigten die Unbekannten einen Spanngurt an der Schranke, zogen vermutlich danach die Schranke mit einem Fahrzeug auf und beschädigten diese. Die Befestigung im Erdreich wurde dabei in Mitleidenschaft gezogen. Personen, die zu dieser Sachbeschädigung sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Bad Salzungen unter der Telefonnummer zu 03695 551-0 zu melden.

