Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Einkaufswagen auf Abwegen

Suhl (ots)

Ein Einkaufswagen auf Abwegen sorgte Donnerstagvormittag für einen Schaden von ca. 500 Euro. Der Wagenschieber stellte sein Gefährt hinter seinem PKW, welcher auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Würzburger Straße in Suhl geparkt war, ab und ließ ihn kurz aus den Augen. Auf dem leicht abschüssigen Gelände rollte der Korb los und stieß ca. 20 Meter weiter gegen einen Kleintransporter, der an einer Ampel stand. Der Einkaufswagen blieb unbeschädigt.

