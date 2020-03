Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Berauscht unterwegs

Meiningen (ots)

Beamte der Meininger Polizei kontrollierten am späten Mittwochabend einen Citroen-Fahrer in der Wettiner Straße in Meiningen. Ein freiwilliger Drogenvortest reagierte positiv auf Amphetamine /Metamphetamine. Der 24-jährige Mann musste seinen PKW stehen lassen und die Beamten zur Blutentnahme ins Krankenhaus begleiten. Im Citroen saßen zudem zwei weitere, nicht zur Familie des Mannes gehörende Männer. Aufgrund der bestehenden Allgemeinverfügung wurden die Männer belehrt und mussten ihren Weg getrennt voneinander fortsetzen.

