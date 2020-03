Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Brandfall

Schmalkalden (ots)

Schlimmeres verhindert haben Mittowchnachmittag die Kameraden der Feuerwehr in Schmalkalden. In der Haindorfgasse qualmte es aus der Küche eines Gebäudes. Nach dem Löschen war auch schnell klar, was die Ursache war. Ein auf dem Herd abgestellter Karton fing Feuer. Glücklicherweise verletzte sich niemand.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Pressestelle

Julia Kohl

Telefon: 03681 32 1503

E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell