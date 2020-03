Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfallflucht mit Zeugen

Obermaßfeld-Grimmenthal (ots)

Am Dienstag gegen 10.15 Uhr stieß ein unbekannter Fahrzeug-Führer mit seinem Audi gegen die Frontstoßstange eines Renault, der auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Einhäuser Straße in Obermaßfeld-Grimmenthal geparkt war. Der Verursacher fuhr einfach davon, ohne pflichtgemäße Bekanntgabe seiner Personalien. Ein Zeuge beobachtete den Unfall und informierte den Fahrer des Renault. Da das Kennzeichen des Verursacher-Fahrzeugs bekannt ist, ermittelt die Polizei nun gegen den Halter wegen Unfallflucht.

