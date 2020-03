Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Dieb wurde zweimal erwischt

Suhl (ots)

Dienstagabend entwendete ein Mann mehrere Getränke im Wert von etwa 20 Euro aus einem Lebensmittelmarkt in der Industriestraße in Zella-Mehlis. Da sich der Dieb nicht ausweisen konnte, informierte der Marktleiter die Polizei. Die Beamten erstatteten Anzeigen gegen den 29-Jährigen. Dies störte den Mann offensichtlich nicht, denn etwa drei Stunden später ließ er Lebensmittel aus einem Einkaufsmarkt in der Würzburger Straße in Suhl mitgehen. Dafür erhielt der Langfinger eine weitere Anzeige.

