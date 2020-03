Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Kennzeichen von Transporter geklaut

Bad Liebenstein (ots)

Zwischen Freitag, 16.30 Uhr und Montag, 06.30 Uhr entwendeten Unbekannte die beiden Nummernschilder von einem VW-Transporter, der in der Friedensallee in Bad Liebenstein geparkt war. Dabei wurden die Kennzeichenhalterungen beschädigt. Personen, die zu diesem Diebstahl sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Bad Salzungen unter der Telefonnummer 03695 551-0.

