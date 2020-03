Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Garage aufgebrochen

Suhl (ots)

Unbekannte brachen das Tor einer Garage innerhalb eines Garagenkomplexes in der Straße "Am Schwarzen Wasser" in Suhl auf und verursachten Sachschaden. Der Garagenbesitzer ist bisher nicht bekannt und muss noch ermittelt werden. Ob die Täter etwas mitgehen ließen, wird ebenfalls erst geprüft. Zeugen, die Hinweise zu den Tätern oder zum Garagenbesitzer geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Suhl unter Telefonnummer 03681 369-224 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Pressestelle

Cindy Beyer

Telefon: 03681 32-1504

E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell