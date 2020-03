Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Reifen zerstochen

Hildburghausen (ots)

Vermutlich in der Nacht zum Montag zerstachen Unbekannte den rechten vorderen Reifen eines Citroen sowie den hinteren linken Reifen eines Renault. Die Fahrzeuge waren auf dem privaten Stellplatz hinter einem Mehrfamilienhaus am Puschkinplatz in Hildburghausen geparkt. Zeugen, die Hinweise zu den Sachbeschädigungen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Hildburghausen unter der Telefonnummer 03685 778-0 zu melden.

