Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Plastik-Tablett auf Herdplatte gelegt

Suhl (ots)

Ein Mann stellte Montagabend ein Tablett aus Plastik auf seine Herdplatte und bemerkte offensichtlich nicht, dass diese eingeschaltet war. Das Tablett verschmorte und löste den Brandmelder in der Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Ilmenauer Straße in Suhl aus. Die Feuerwehr musste die Wohnungstür gewaltsam öffnen und fand den Wohnungsinhaber mit einer Rauchgasvergiftung auf. Der Mann kam ins Krankenhaus. In der Wohnung entstand nur geringer Sachschaden.

