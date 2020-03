Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Einbruch in Gartenlauben

Meiningen (ots)

Unbekannte brachen zwischen Samstag, 13.00 Uhr und Sonntag, 9.30 Uhr in zwei Gartenlauben zweier Gartenparzellen eines Kleingartenvereines oberhalb der Landsberger Straße in Meiningen ein. Dabei entstand erheblicher Sachschaden. Aus einer der beiden Lauben fehlten ein Radio sowie ein Bild vom hohen emotionalen Wert. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Meiningen unter der Telefonnummer 03693 591-0 zu melden.

